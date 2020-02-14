İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 50 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:08
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütü ile Anadolu yakasında faaliyet gösteren bu örgüte bağlı alt grubun birçok olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenleyen ekipler, 50 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan ve devam eden aramalarda 16 silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA
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