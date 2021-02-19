İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 43 kişi...
19.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:56
İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 43 kişi yakalandı.
İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 43 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir