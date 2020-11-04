İSTANBUL MERKEZLİ HARAÇ ÇETESİ OPERASYONU: 24 GÖZALTI
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İSTANBUL MERKEZLİ HARAÇ ÇETESİ OPERASYONU: 24 GÖZALTI

04.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:02
İSTANBUL MERKEZLİ HARAÇ ÇETESİ OPERASYONU: 24 GÖZALTI

AVCILAR, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 24 şüpheli yakalandı.

AVCILAR,  Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bulunan eğlence mekanları ve taksi duraklarından haraç aldıkları iddia edilen 24 şüpheli yakalandı.  Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eğlence mekanlarından ve taksi duraklarından haraç aldıkları belirlenen  24 kişiyi fiziki ve teknik takip sonucu tespit etti. Ekipler İstanbul, Muş, Mardin ve Çanakkale'de önceden belirlenen adreslere 16 Ekim'de  saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev aramalarında 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca ve bir adet pala, sahte 50 bin dolar ele geçirildi.Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 14 kişinin 'Dumanlar' adını verdikleri suç örgütüne üye oldukları öğrenilirken, Mesut D.' nin ise örgüte ele başılık ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 22'si suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul
İSTANBUL MERKEZLİ HARAÇ ÇETESİ OPERASYONU: 24 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ HARAÇ ÇETESİ OPERASYONU: 24 GÖZALTI
İSTANBUL MERKEZLİ HARAÇ ÇETESİ OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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