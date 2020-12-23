Son dakika haber! İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haber! İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

23.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:01

Son dakika gündem haberi... İstanbul merkezli 2 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 2 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 117 düzensiz göçmen de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 10 bin avro, 8 bin 750 lira ve 14 cep telefonu ele geçirilirken, örgütün kaçakçılıkta kullandığı belirlenen 1 otobüs, 5 minibüs, 1 otomobil ve 1 deniz aracına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber! İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber! İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haber! İstanbul merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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