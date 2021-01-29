FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

29.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:23

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladıkları gerekçesiyle İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladıkları gerekçesiyle İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Ocak'ta İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 27'si serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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