İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 40 GÖZALTI KARARI
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İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 40 GÖZALTI KARARI

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 40 GÖZALTI KARARI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı kararı verilen 40 kişiden 32'si yakalandı.

 İSTANBUL merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı kararı verilen 40 kişiden 32'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 12 ilde operasyon düzenlendi. 

Örgütün "mahrem imam" olarak adlandırdığı hücre sorumluları ile ankesörlü telefon hatlarından görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt ile bağlantılı olduklarına dair ifade bulunan 7'si aktif subay, 16 aktif astsubay olmak üzere 23 asker, 12 ihraç asker, doktor, vergi müfettişi ve öğrencinin de bulunduğu toplam 40 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.Operasyonlarda şu ana kadar 32  şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.1 şüphelinin covid-19 nedeniyle karantinada olduğu aktarılırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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