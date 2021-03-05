Son dakika haberi... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu : 13 şüpheliye gözaltı talimatı

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon talimatı verildi.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker kişilerle ilgilenen sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım şüpheliler ve yine 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alan şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Soruşturmalar kapsamında içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi. İstanbul merkezli 7 ilde dün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarla gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik