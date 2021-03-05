Son dakika haberi... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu : 13 şüpheliye gözaltı talimatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu : 13 şüpheliye gözaltı talimatı

05.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:44
Son dakika haberi... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu : 13 şüpheliye gözaltı talimatı

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon talimatı verildi.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde operasyon talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker kişilerle ilgilenen sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım şüpheliler ve yine 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alan şüpheliler hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Soruşturmalar kapsamında içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi. İstanbul merkezli 7 ilde dün itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarla gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Demet Özdemir
Spor Arda Turan Caner Erkin Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu : 13 şüpheliye gözaltı talimatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:50:19. #1.14#
title