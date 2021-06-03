Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs günü, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen çetenin lideri Doğukan E.'nin de aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 18'i serbest bırakılırken, 27 şüpheli bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin ise koronavirüs karantinasında olduğu öğrenildi.

Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika! İSTANBUL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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