İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

12.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:00

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp vatandaşların banka hesap bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 14 oldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli bir kadının hamile olduğu gerekçesiyle ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan operasyon sırasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan Irak uyruklu Halit A'nın Eyüpsultan'da atladığı su kanalından polis ekiplerince kurtarıldığı, gözaltına alınan şüphelinin geçirdiği hipotermi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

-Yaşlı kadını dolandırmışlar

Şüphelilerin telefonla aradıkları, 100 bin lira nakit para ve 50 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdıkları belirlenen 88 yaşındaki Fikriye Şirin de emniyete gelerek şikayette bulundu.

Şirin, telefonla arayan şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını, ilk başlarda inanmadığını ancak çeşitli bahanelerle telefonu kapattırmadıklarını bir süre sonra ikna olduğunu anlattı. Şirin, bunun üzerine bankada bulunan 100 bin lirası ile evinde bulunan 50 bin lira değerindeki altınları, eve gelen bir kişiye verdiğini ifade etti.

Şüphelilerin İstanbul, Aydın, Elazığ, Bursa ve İzmir'de 12 dolandırıcılık olayına karıştıkları, bu olaylardan yaklaşık 6 milyon lira elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA