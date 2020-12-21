İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 13'ü nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan operasyona ilişkin açıklamada, DHKP-C'ye yönelik son dönemde çok sayıda operasyon yapıldığı ve dijital malzemelerin ele geçirildiği belirtilmişti.

Operasyon kapsamında örgüt tarafından "kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların yapıldığı ileri sürülen bir odanın bulunduğu İdil Kültür Merkezi'ne de baskın yapıldığı aktarılan açıklamada, kültür merkezinde, yurt içindeki örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna gönderdiği faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerinin ele geçirildiği anlatılmıştı.

Yazışmalarda örgütün yönetim kadrosundan talimat alan ve bunları örgüt üyelerine ulaştıran 27 kişinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Ayrıca örgütün mahalli alanlarda Halk Meclisleri ve Direniş Meclisleri adında yapılanmalara gittiği, son dönemde yapılan operasyonlar nedeniyle moral motivasyon kaybeden örgüt üyelerine moral vermek amacıyla eylem arayışında olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 27 hedef şahsa yönelik eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirilmiştir, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Operasyon esnasında çok sayıda örgütsel dokümana ve dijitallere incelenmek üzere el konmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı