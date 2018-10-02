İstanbul merkezli dev 'para' operasyonunda Samsun'da 7 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından Samsun'da 1'i İran uyruklu, 1'i kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 1 Ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 adet hesaba nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi. Gönderilen para miktarının, bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından söz konusu operasyonla bağlantılı olarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ve Terme ilçesinde ise 1'i kadın 5 kişi olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İran uyruklu A.F. ile Türk vatandaşları A.K., K.Ö., A.K., C.B. ve S.E. ile S.G. adlı kadın Samsun Emniyet Müdürlüğünü götürüldü. Şüphelilerin İstanbul'a gönderilecekleri öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.