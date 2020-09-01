İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı
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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı
01.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:48

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında sözde Türkiye emiri Mahmut Özden gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ardından yapılan operasyon sonucunda, çeşitli illerde eylem talimatı verildiği iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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