İstanbul Merkezli "Bahis ve Şans Oyunları" Operasyonu

İstanbul merkezli düzenlenen "bahis ve şans oyunları" operasyonu kapsamında Kilis'te 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen soruşturma kapsamında Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul'a sevk edildikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA