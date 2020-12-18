İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 51'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktar sahte alkollü içkiyi yılbaşı öncesinde farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul, Bilecik, Giresun, Kocaeli, Mersin, Niğde, Samsun, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 51'i yakalandı.

Aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol ve 6 damıtma makinesi ile tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında son 6 ayda düzenlenen ara operasyonlarda da sahte olduğu belirlenen 82 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkol ele geçirilmişti.

Bu operasyonlarla birlikte ele geçirilen sahte içki miktarı 88 tona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı