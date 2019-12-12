İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu
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İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:40
İstanbul merkezli 9 ilde sahte alkollü içki operasyonu

merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri yüklü miktar sahte alkollü içkileri farklı şehirlerde piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

İstanbul, Adana, İzmir, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Şanlıurfa, Niğde ve Aksaray'da 147 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 107 kişiden 72'si yakalandı.

Aramalarda 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. 35 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Kaynak: AA
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