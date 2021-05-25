İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
İSTANBUL merkezli Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İSTANBUL merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda, TSK yapılanmasında faaliyet yürüten sivil imamlar tarafından, askerlerle örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği ankesörlü telefon kartlarından arandığı tespit edilen hala TSK içinde deşifre olmamış 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı