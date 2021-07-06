İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve örgüt hücrelerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve örgüt hücrelerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı tespit edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca bir önceki çalışma evi operasyonunda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmayı kabul eden 11 kişinin de beyanlarında, söz konusu şüphelilerle aynı dönemde aynı hücre evlerinde hakimlik savcılık sınavlarına çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
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