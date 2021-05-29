Son dakika haber... İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 7 KİŞİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İSTANBUL merkezli 9 ilde 25 Mayıs tarihinde FETÖPDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda TSK bünyesinde görev yapan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişiye operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 9 ilde 25 Mayıs tarihinde FETÖPDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda TSK bünyesinde görev yapan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Mayıs gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde, FETÖPDY Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu oldukları gerekçesiyle 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Sabit mavi renkli ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, halen TSK içerisinde görev yapan ve deşifre olmadıkları belirtilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, İstanbul'da 3 kişi, diğer illerden de 12 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

7 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika haber... İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi.
Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Oğuzhan Koç Prens Harry
Spor Ali Koç Gervinho Burak Yılmaz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA DÜZENLENEN OPERASYONDA, 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 08:47:47. #1.14#

title