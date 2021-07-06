İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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