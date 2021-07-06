İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı