İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

13.11.2019 08:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:20
İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 55 kişi hakkında gözaltı kararı

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik merkezli 8 ilde 55 kaçakçının yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da tütün mamulü kaçakçısı 55 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Operasyonlar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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