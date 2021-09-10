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İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl önce, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün İran üzerinden yurda soktuğu yüklü miktarda eroinin bir miktarını piyasaya sürdüğü, bir miktarını ise Avrupa'ya çıkardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 6 Eylül'de İstanbul, Mersin, Hatay, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, 125 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca elebaşı Hakan A.'nın Hatay'dan Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen, elebaşı Hakan A.'nın da yer aldığı şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu

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