Son dakika haber! İstanbul merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine operasyonda 14 kişi tutuklandı

İSTANBUL merkezli 7 ilde uyuşturucu çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mersin'de çeteye ait bir TIR'da 126 kilogram eroin ele geçirildi. Çete lideri, H.A.'nin de arasında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden çete lideri H.A'nın da içinde olduğu 14 kişi tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde defalarca İran'a giriş çıkış yaptığı tespit edilen ve Ağrı Gürbulak Sınır kapısını kullanan bir TIR'ı izlemeye aldı. TIR' şoförünün her giriş ve çıkışta değiştirildiği belirlendi. Narkotik polisi TIR'ı ve sürücülerini 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 6 Ekim Pazar günü Narkotik ekipleri, yine Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren TIR'a Mersin'e gelindiğinde operasyon düzenledi. Operasyonda TIR'ın gizli bölmesinden 126 kilogram eroin ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, çete lideri H.K.'nın operasyon sırasında Suriye'ye kaçmak isterken, Hatay'da gözaltına alındığı öğrenildi. 15 çete üyesi ise İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Hatay, Gaziantep, Şırnak, Kilis, Tekirdağ'da gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere uçakla İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete liderinin de arasında bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edilirken, operasyon anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen narkotik maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri