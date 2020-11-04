İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19...
04.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:46
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir