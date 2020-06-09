İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul polisi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 33 kişi yakalandı. - İSTANBUL Kaynak: İHA