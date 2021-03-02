Son Dakika | İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU; 28 GÖZALTI

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PYD terör örgütüne operasyon düzenlendi. Kaynak Holding bünyesinde bulunan Sürat Bilişim , Venero Bilişim, şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 06.30'da İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kayyum ataması yapılan Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim, Venero Bilişim unvanlı şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, bankalardan kredi çekerek veya başka yöntemlerle Asya Katılım Bankasını fonlayan, tepe yönetim ile irtibatta bulunan müzahir dernek üyelikleri, Zaman gazetesi aboneliği, Kimse Yok mu Derneğine Bağış ve aleyhlerinde örgüt üyesi oldukları tespit edilen 40 şüpheliden 28 kişi gözaltına alınırken,7 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Yurt içinde olduğu tespit edilen firari 5 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı