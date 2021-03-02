Son Dakika | İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU; 28 GÖZALTI
Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PYD terör örgütüne operasyon düzenlendi.
İstanbul, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 06.30'da İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kayyum ataması yapılan Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim, Venero Bilişim unvanlı şirket çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, bankalardan kredi çekerek veya başka yöntemlerle Asya Katılım Bankasını fonlayan, tepe yönetim ile irtibatta bulunan müzahir dernek üyelikleri, Zaman gazetesi aboneliği, Kimse Yok mu Derneğine Bağış ve aleyhlerinde örgüt üyesi oldukları tespit edilen 40 şüpheliden 28 kişi gözaltına alınırken,7 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Yurt içinde olduğu tespit edilen firari 5 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı