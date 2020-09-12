İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu; 26 gözaltı İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ Terör Örgütünün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 51 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ Terör Örgütünün bölge yapılanmalarında olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 51 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, telefonlarında FETÖ Terör Örgütü üyelerinin kullandığı ByLock mesajlaşma programı olduğu tespit edilen ve konuşma içerikleri bulunan 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli, Adıyaman, Ankara, Van, Kocaeli, Manisa ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 26 kişi gözaltına alınırken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 4 adet 1 Dolar, peçete içinde Türkçe Olimpiyatları logolu 1 lira, örgütsel motivasyonu arttırıcı notlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA