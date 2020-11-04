İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

04.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:04
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında örgüt sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen FETÖ'nün örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç imamı, Alevi yapılanması Üsküdar imamı, sözde büyük bölge talebe mesulü ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt içinde sorumlu düzeyinde bulunanların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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