Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
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Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son dakika gündem haberi... FETÖ terör örgütüne ait şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 51 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

12.09.2020 07:48 | Son Güncelleme: 12.09.2020 08:10

FETÖ terör örgütüne ait şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 51 kişinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock'u, kullandıkları tespit edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da daha önceden belirledikleri adrese baskın yaptı. Adreste FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Atilla Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika haberleri! İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kaynak: DHA

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