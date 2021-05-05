İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması...
İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir