İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması...
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İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması...

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması...
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon
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