İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu; 36 kişi tutuklandı
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İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu; 36 kişi tutuklandı

23.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:19
İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu; 36 kişi tutuklandı

İSTANBUL merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı.

İSTANBUL merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 41 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 41 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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