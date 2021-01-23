İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu; 36 kişi tutuklandı
İSTANBUL merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı.
İSTANBUL merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 41 kişiden 36'sı tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 41 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 41 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı