BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Maşuk T. isimli şahsın liderliğinde faaliyet gösteren söz konusu suç örgütü deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çete lideri Maşuk T. de dahil 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilogram bandrolsüz tütün, bin 800 adet makaron, 45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.