İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 26 GÖZALTI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt lideri Maşuk T.'nin de aralarında bulunduğu

26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları da kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi kapsamına Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde çalışmalar yaptı. Maşuk T. isimli organize suç örgütü liderine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, dün İstanbul merkezli Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde bulunan suç örgütü lideri Maşuk T.?nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise10 kilogram bandrolsüz tütün, bin 800 adet makaron, 45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürdüğü öğrenildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.