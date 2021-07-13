İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
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İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

İSTANBUL merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ / PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker kişilerle örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla ankesör ve büfe hatları üzerinden örgütsel olarak irtibat kurdukları tespit edilen 27 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreste bulunamayan 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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