İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 18'i yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 18'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sözde "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görürken ihraç edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 18'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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