İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararı - Haberler
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İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararıİSTANBUL Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlatıldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararı

İSTANBUL Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından İstanbul merkezli 6 ilde ortak operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon başlatıldı. Örgüt ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda, Ayten Ö., Emir K., Beyhan G., Adalet K. ve Direnç Y.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonların sürdüğü aktarıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C'ye operasyon: 43 gözaltı kararı

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