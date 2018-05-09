İstanbul Merkezli 5 İldeki Sahte Para Operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Nisan'da İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Bakıkesir'de 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Faruk Ömer CC'nin elebaşı olduğu ileri sürülen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt üyeliği" ile "parada sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılan suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramada, 3 sahte ehliyet, sahte para basımında kullanılan baskı makineleri, 2 bilgisayar, 15 yazıcı, 1 sahte para kesme makinesi, mor ışık makinesi, 1 pres makinesi içinde sahte para yapımında kullanılan grafik ve programların bulunduğu çok sayıda USB bellek, 1 adet belek, sahte para basımında kullanılan çok sayıda para kağıtları, filigranlar, sahte para yapımında kullanılan çeşitli renkte boyalar, kesimi yapılmış ve yapılmamış vaziyette piyasaya sürülmek üzere hazır olan 20, 50, 100 ve 200 liralık sahte banknotlar ile basılmış boş sahte çek koçanları ele geçirilmişti.