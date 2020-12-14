İstanbul merkezli 5 ildeki kaçak akaryakıt operasyonu
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İstanbul merkezli 5 ildeki kaçak akaryakıt operasyonu

14.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:24
İstanbul merkezli 5 ildeki kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Aralık'ta İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan zanlıların, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı tır garajlarında piyasaya sürerek ülke ekonomisini zarara uğrattıkları belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 7 minibüse de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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