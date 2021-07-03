İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyon: 28 gözaltı
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İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyon: 28 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 5 ilde PKK/KCK-TM yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde PKK/KCK-TM yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 maket uçak da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatlarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul merkezli geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 15 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde, İstanbul merkezli Bingöl, Mardin, Mersin, Muş, terör örgütü PKK/KCK-TM (Türkiye Meclisi) yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan 28 şüpheli ve 31 adres olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 5 ilde 31 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, çok sayıda örgütsel doküman, örgüt elemanı fotoğrafları, örgütsel kıyafetler ve simgeler, çok sayıda dijital materyal, çok miktarda para ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet maket uçak ele geçirilirken, toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul iline getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerinin sorgulamasının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyon: 28 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyon: 28 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyon: 28 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyon: 28 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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