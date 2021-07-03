Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin de uygulandığı şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul başta olmak üzere Bingöl, Mardin, Mersin ve Muş'taki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın açıklaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatlarıyla PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada yaklaşık 15 ay teknik ve fiziki takip yapıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen İstanbul merkezli 5 ildeki operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda tüfek ve tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar, örgüt elemanlarına ait fotoğraflar, örgütsel kıyafetler ve simgeler, dijital materyaller, çok miktarda Türk lirası ve döviz ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele geçirildi.

Diğer ilerde gözaltına alınanların da İstanbul'a getirildiği, şüphelilerin jandarmadaki işlerinin devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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