Son dakika haberleri! İstanbul merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iletişim dinlenmesi sonucu 3 yakalama gerçekleştirilerek 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 2863 sayılı Kanun kapsamında olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İstanbul'da Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinde ve Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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