İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod'... - Haberler
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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod'...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod'...

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod' uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda, internet üzerinden oynanan bahislerin paralarını banka ATM'lerinden 'QR Kod' uygulaması üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, Banka, Bahis, ATM, 3. Sayfa, Haberler

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