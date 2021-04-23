İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem ve bölge yapılanmalarında sorumlu düzeyde yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 15'i, İstanbul merkezli 4 ilde...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem ve bölge yapılanmalarında sorumlu düzeyde yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 15'i, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen, ayrıca örgütte 16 yıl yöneticilik yaptığı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aranan örgüt üyelerine sahte sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından itirafçı olmayı kabul eden F.A.'nın beyanlarında isimleri bulunan 18 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 15 şüpheliyi yakaladı.

Fetullah Gülen imzalı saat bulundu

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün elebaşı Fetullah Gülen imzalı kol saati ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 23 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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