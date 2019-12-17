: İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

17.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:42

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda mağdurun, "444" ve "0850'li" numaralardan aranarak "Bankanızdan arıyoruz, hesabınızda anormal hareketler var. Mobil bankacılıktan başarısız girişleriniz var, verdiğimiz güvenli hesap numarasına paranızı yatırın" diyerek dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 13 Aralık'ta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Batuhan M'nin de (25) bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bir kişiden 200 bin lira dolandırdılar

T.U isimli kadını "444" ve "0850'li" hatlardan arayan şüpheliler bankadan aradıklarını söyleyerek, "Hesabınıza mobil bankacılıktan giriş yapmaya çalışılıyor. Size vereceğimiz güvenli hesaba paranızı transfer edin" diyerek 200 bin lirasını dolandırdıkları öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinden bir şüphelinin dolandırdıkları T.U'nun parasını bankadan çekme anları ile diğer bir şüpheli kadının bankamatikten para çekme anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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