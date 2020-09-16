İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu İSTANBUL merkezli 34 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 106 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 34 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 106 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde yapılan operasyonda, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 20 astsubay, 39 uzman çavuş olmak üzere 65'i muvazzaf asker, toplam 106 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan toplam 106 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA