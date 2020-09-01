İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 59 GÖZALTI
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İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 59 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ozan URAL-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 59 GÖZALTI
01.09.2020 08:34 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:38

Haber-Kamera: Ozan URAL-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA  

İstanbul merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik bir çok adrese polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir binaydı. 

Görüntü dökümü:

------------Operasyona gidis -Adrese giriş -Gözaltı -Genel ve detaylar

01.09.2020 - 01.54 Haber Kodu : 200901027

 


Kaynak: DHA

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