İSTANBUL MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 59 GÖZALTI Haber-Kamera: Ozan URAL-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik bir çok adrese polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir binaydı.

Görüntü dökümü:

------------Operasyona gidis -Adrese giriş -Gözaltı -Genel ve detaylar

01.09.2020 - 01.54 Haber Kodu : 200901027

Kaynak: DHA