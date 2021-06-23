Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
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Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu İstanbul, Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu

İSTANBUL - İstanbul, Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Operasyonda 34 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, zanlıların Suriye'deki YPG/PKK kamplarında rehin tutulan DEAŞ'lı kadınları ve onların çocuklarını kurtararak Türkiye'ye getirme arayışında oldukları öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstanbul, Sivas ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 39 farklı adrese yapılan baskınlarda aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu DEAŞ yanlısı 34 şüpheli yakalanmıştı. Radikal terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Zanlıların, Suriye'deki bölücü terör örgütü YPG/PKK kamplarında rehin tutulan DEAŞ'lı kadınları, onların yakınlarını ve çocuklarını kurtararak Türkiye'ye getirme arayışında oldukları, getirilenlerin de barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları belirtildi. Ayrıca bazı şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyetlerinden dolayı cezaevinde tutuklu bulunan kişilere ve onların ailelerine maddi yardım topladıkları belirtiliyor.

Öte taraftan, İngiltere merkezli The Independent'ın 2 yıl önce İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne dayandırılarak kaleme alınan bir haberinde, DEAŞ'lıların eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin elinde bulunduğunu yazmıştı. Bu arada söz konusu DEAŞ yanlısı kişilere yönelik Aydın ve Sivas ile İstanbul'da 10 ilçede 39 adrese yapılan operasyonda silah ve örgütsel dokümanlara el konulurken, yakalanan 34 kişinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemlerine başlandığı aktarıldı.

Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu
Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde yapılan DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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