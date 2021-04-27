İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 25 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliden 25'i düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 9'unun cezaevinde olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram fubinaca, 32,50 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 1,75 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, 6 bin 90 lira ve 400 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış