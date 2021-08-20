İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü operasyonu: 28 gözaltı
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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü operasyonu: 28 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

PKK Terör örgütünün Cezaevleri Yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK Terör örgütünün Cezaevleri Yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken 10 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün Cezaevleri Yapılanmalarında aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün Cezaevleri Yapılanmasına finans temini faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, 4 ilde 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli,

Batman, Diyarbakır ve Muğla'da yapılan operasyonlarda, toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 şüpheli şahıs ise, yakalama çalışması ise devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarında,çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7,65 çaplı 7 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 44 adet fişek, 63 adet extacy hap, 15,62 gr afyon sakızı ele geçirilirken, adli işlem başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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