İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

24.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:10
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'nin sözde mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyette bulunan ve çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonrası İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 5'ini yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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