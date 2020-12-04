Son dakika haber: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
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Son dakika haber: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon

04.12.2020 06:41 | Son Güncelleme: 04.12.2020 07:18

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Son dakika haber: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
Son dakika haber: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
Son dakika haber: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
Son dakika haber: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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